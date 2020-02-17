Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Читать в источнике
Комментировать8,9K
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

Подробнее о событии

В РПЦ назвали недопустимыми слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русскомвчера в 21:39

Протоиерей назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Но РПЦ к таким выходкам не привыкать

Телеканал 360°06:05

Православная активистка оправдала священника в скандале с «сожительницами-проститутками»

URA.Ru04:59

Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей объяснился

Lenta.ru06:58

Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом

РБКвчера в 23:45

Представитель РПЦ оценил слова протоиерея Смирнова о женщинах

РИА Новостивчера в 21:38

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:55, Ашберн
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Российская газета 14 февраля в 17:40
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Футбол

Александр Кокорин официально стал игроком «Сочи»

ГЛАС.RU 08:56
Общество

Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
RT на русском 20:37
Общество

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Известия 16:37
Политика

Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
RT на русском 18:09
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Авто

Tesla увеличила запас хода Model S

Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
SpeedMe вчера в 04:56
Общество

В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».
Известия 12:00
Политика

Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Lenta.ru 11:53
Технологии

Названа минимальная цена приставки Sony PlayStation 5

Названа минимальная цена игровой приставки Sony PlayStation 5: 450 долларов, себестоимость гаджета.
МонаВиста вчера в 01:27
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa вчера в 10:58
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia 19:18
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Кино

Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»

В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Афиша Daily 15 февраля в 09:15
Единоборства

Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона

Чемпионат 08:01
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Экономика

ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
BFM.ru вчера в 23:09
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам представить программы развития регионов с проблемами в экономике.
Повестка дня 05:19
Политика

В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 11:09
Экономика

Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Известия 20:13
Политика

Украинский самолёт эвакуирует из Китая россиянина

Украинский спецборт, эвакуирующий украинцев и иностранцев из Китая, заберёт в том числе и россиянина.
Life.ru 18:44
Недвижимость

Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине

Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
EastRussia 04:09
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera 11:51
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Армия и оружие

Асад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба

Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб от террористов, несмотря на внешнее сопротивление.
Известия 15:46
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru 18:53
Экономика

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
РЕН ТВ 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное