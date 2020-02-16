Общество

REGNUMREGNUMПредставитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

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Кормухин прокомментировал слова Смирнова про «проституток»

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Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей сравнил женщин с автомобилями

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Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских жёнах

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Телеканал 360°06:15

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Говорит Москва05:43

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РБК07:07

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Кино

Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве

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Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей

Акции ТГК-2 выросли на 69,8% до 0,007725 рубля по состоянию на 17:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика

В Кремле дали оценку идее Киева о патрулировании границы в Донбассе

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик.
REGNUM 06:18
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Бандиты и преступления: появились новые фото со съемок «Бэтмена»

Напомним, съемки «Бэтмена» стартовали в конце января, а его премьера запланирована на 24 июня 2021 года.
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Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
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Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
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Предок человека обнаружен в Западной Африке

Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
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Армия и оружие

Артиллеристы испытали модернизированные «Грады» в Кемеровской области

Новые «Грады» являются модернизированными. Партия поступила на вооружение артиллеристов лишь на днях.
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Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости 07:08
Происшествия

Табун лошадей провалился под лед в Башкирии

Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Энергетика

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Путин назначил нового посла в Венесуэле

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

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Общество

Кабмин утвердил виды угроз устойчивой и безопасной работе Рунета

Правительство России утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета.
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В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.
REGNUM 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
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