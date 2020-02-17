Общество

REGNUMREGNUMПредставитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

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В РПЦ извинились за слова священника Смирнова о гражданских жёнах

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РБК07:07

РПЦ извинилась за слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

Телеканал 360°06:15

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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