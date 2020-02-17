Общество
REGNUMПредставитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить6,7K
Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", это мнение одного лишь священника.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельNewInform 19:45
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.РБК12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Космос
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов
Специалисты НАСА и SpaceX проведут на стартовой площадке SpaceX заключительные тесты и предпусковую подготовку Crew Dragon перед отправкой к Международной космической станции в рамках программы NASA Commercial Crew Program по созданию частных пилотируемых космических кораблей для транспортировки астронавтов на МКС и обратно на Землю.
Технологии
Швейцарская компания создала технологии 3D-печати конфет
Крупная компания по производству шоколада и конфет Швейцарии Barry Callebaut, выпускающая продукцию для Nestle, создала новую усовершенствованную технологию по созданию сладостей на 3D-принтере.
Авто
В России грузовик времён Второй мировой продают по цене новой «Газели»
Четыре месяца назад в Северной столице выставляли на продажу другой легендарный автомобиль времён Второй мировой — советскую «трёхтонку» ЗиС-5.
Наука
Метро Москвы и Нью-Йорка населяют одинаковые микробы
Специалисты проверили пол, поручки и вагоны. Оказалось, что микробы московской подземки такими же, что и в метро Нью-Йорка.
Космос
Исследователи зафиксировали повторяющиеся сигналы из дальнего космоса
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
В Китае назван наиболее вероятный источник коронавируса
Министерство науки и техники КНР назвало наиболее вероятный первоисточник вспышки китайского коронавируса.
Космос
Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений
Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.
Единоборства
Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Авто
Озвучена дата продаж нового Skoda Rapid в России
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Футбол
«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Шоу-бизнес
«Слюни не могу подобрать». Пригожин оценил новый образ Валерии
Иосиф Пригожин поделился в социальных сетях новой фотографией, на которой он запечатлён с супругой — певицей Валерией.
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Биатлон
Резцова не боится суда со стороны Фуркада
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Музыка
Настя Каменских спелась с Хуаном Маганом
Премьера сингла и клипа Насти Каменских и испанского исполнителя Хуана Магана "Lollipop" состоялась 14 февраля 2020 года.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек
По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Хоккей
Два очка Куликова принесли «Виннипегу» победу над «Чикаго»
В концовке второго периода форвард «Чикаго» Патрик Кейн сравнял счёт. Итоговый счёт матча в третьем периоде установил Натан Больё.
Футбол
«Арсенал» снова вспомнил о голе Аршавина «Барселоне»
Сегодня «Канониры» вспомнили победу над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/11.
Здоровье
Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой
15 февраля в Японии зафиксирован всплеск новых случаев заражения вирусом. С 259 их число выросло до 338 человек.
Наука
Специалисты занимаются разработкой новых методов лечения аутизма
Ученые предложили потенциально новый путь для лечения аутизма.
Наука
Может вызывать рак: чем опасны ГМО
Количество же компонентов продуктов, которые могут содержать ГМО, с каждым годом возрастает.