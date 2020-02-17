с чего всё началось

Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", это мнение одного лишь священника.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.

Космос SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов Специалисты НАСА и SpaceX проведут на стартовой площадке SpaceX заключительные тесты и предпусковую подготовку Crew Dragon перед отправкой к Международной космической станции в рамках программы NASA Commercial Crew Program по созданию частных пилотируемых космических кораблей для транспортировки астронавтов на МКС и обратно на Землю.

Технологии Швейцарская компания создала технологии 3D-печати конфет Крупная компания по производству шоколада и конфет Швейцарии Barry Callebaut, выпускающая продукцию для Nestle, создала новую усовершенствованную технологию по созданию сладостей на 3D-принтере.

Происшествия Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.

Космос Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.

Единоборства Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.

Футбол «Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков «Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.

Происшествия ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Музыка Настя Каменских спелась с Хуаном Маганом Премьера сингла и клипа Насти Каменских и испанского исполнителя Хуана Магана "Lollipop" состоялась 14 февраля 2020 года.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.