Общество

REGNUMREGNUMПредставитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Владимир Легойда
Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", это мнение одного лишь священника.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельNewInform 19:45
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала
 слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.
РБК12:32

Подробнее о событии

В РПЦ назвали недопустимыми слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русском21:39

В РПЦ назвали «тролингом» слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

Газета.Ru20:45

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В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о гражданских жёнах

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В РПЦ назвали неудачным троллингом слова Смирнова о гражданских жёнах

Говорит Москва14:10

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Интерфакс12:35

В РПЦ назвали троллингом слова Смирнова о гражданских женах

Lenta.ru17:49
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Космос

SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов

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Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Общество

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Министерство науки и техники КНР назвало наиболее вероятный первоисточник вспышки китайского коронавируса.
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Космос

Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений

Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.
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У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
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«Слюни не могу подобрать». Пригожин оценил новый образ Валерии

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ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции

Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
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Два очка Куликова принесли «Виннипегу» победу над «Чикаго»

В концовке второго периода форвард «Чикаго» Патрик Кейн сравнял счёт. Итоговый счёт матча в третьем периоде установил Натан Больё.
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Соседов рассказал, как в 90-е годы артисты зарабатывали в эскорте

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«Арсенал» снова вспомнил о голе Аршавина «Барселоне»

Сегодня «Канониры» вспомнили победу над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/11.
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Здоровье

Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой

15 февраля в Японии зафиксирован всплеск новых случаев заражения вирусом. С 259 их число выросло до 338 человек.
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Специалисты занимаются разработкой новых методов лечения аутизма

Ученые предложили потенциально новый путь для лечения аутизма.
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Наука

Может вызывать рак: чем опасны ГМО

Количество же компонентов продуктов, которые могут содержать ГМО, с каждым годом возрастает.
Царьград 14 февраля в 12:31
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