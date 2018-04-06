с чего всё началось

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Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что в Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах известной телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

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