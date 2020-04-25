Общество

Газета.RuГазета.RuПредставитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Отмечается, что данные о смерти северокорейского лидера уже разошлись по китайской соцсети Weibo. Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
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