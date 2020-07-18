Политика
Вести.RuПредставитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
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Общество
В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала
URA.Ru вчера в 09:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Армия и оружие
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на заседании комитета
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
РБК вчера в 23:50
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe вчера в 02:07
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Экономика
Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции
Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 09:30
Армия и оружие
Российский Су-57 может «ослепить» F-35 и F-22, сделав их беспомощными
Боевая машина пятой генерации Су-57 обладает весомым преимуществом в бою над F-35 и F-22, благодаря наличию передового комплекса радиоэлектронной борьбы, получившей название «Гималаи».
ГЛАС.RU 17 июля в 06:58
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
Разработчики фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.1 от компании Xiaomi тестируют бета-версию новой прошивки в Китае, однако пользователи, которые успели проверить программную новинку в деле, уже успели рассказать о некоторых ее особенностях.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
Наука
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
Замана вчера в 20:26
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
Джессика Бил отреагировала на слухи об измене Джастина Тимберлейка.
StarHit.ru вчера в 16:55
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:11
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Здоровье
Ученые назвали пять указывающих на рак симптомов
Зарубежные ученые назвали пять симптомов, которые могут указывать на рак.
Дни24 вчера в 13:00