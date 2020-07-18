Политика

Вести.RuВести.RuПредставитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
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Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией

РИА Новости14:21

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Вести.Ru16:59

Представитель талибов назвал финансирование РФ убийств солдат НАТО фейком

Известия16:18

Талибы ответили американцам по поводу «сговора» с Россией

Московский Комсомолец15:38

Талибы* прокомментировали фейк о «подкупе» со стороны России

REGNUM14:54

Талибы ответили на обвинения в сговоре с Россией

Lenta.ru21:18

Представитель талибов назвал фейком новость о финансировании РФ убийств солдат НАТО

ТАСС13:41
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Пятый канал вчера в 12:06
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
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Единоборства

Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт вчера в 08:45
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК 20:42
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирусом заразился 41 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 19 июля в республике зарегистрировано 3692 (+41) лабораторно подтвержденных заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:12
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
351
Политика

Эксперт допустил санкции Евросоюза против США из-за «Северного потока-2»

Европейский союз может ввести санкции против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтона по газопроводам "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
Известия 21:19
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
96
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
2
Экономика

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
10
Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
11
Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева считает ранний брак ошибкой

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в соцсетях, что считает ошибкой молодости ранний брак, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:24
10
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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Армия и оружие

Армянские военные подбили три азербайджанских танка

Глава пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что вооруженные силы страны подбили три танка Азербайджана.
Общественная служба новостей 18:30
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Гаджеты

Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно

Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera 05:38
34
Армия и оружие

На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий

Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк вчера в 03:56
8
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 10:58
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Политика

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Московский Комсомолец 00:12
84
Интернет

Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет

Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
9
Общество

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
13
Кино

Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»

Evo-rus.com вчера в 07:27
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Общество

Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары

РИА Новости 21:10
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК 10:12
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Финансы

ПФР назвал вероятный размер пенсии россиян в 2023 году

Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия граждан будет составлять 19 283 рубля.
Экономика сегодня вчера в 08:44
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Политика

Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:24
1
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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