Коронавирус
Газета.RuПредставитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 1 млн 250 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала основной первый признак заражения коронавирусом. По ее словам, им является повышенная температура.
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Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Это расизм на самом высоком уровне». Рюдигер раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал предложение тестировать вакцину от коронавируса на африканцев, назвав это проявлением расизма.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
В России ускорились темпы продаж антидепрессантов
За первые 12 недель 2020 года объем продаж антидепрессантов в России вырос на 21% в стоимостном выражении - до 1,16 млрд рублей, подсчитали аналитики DSM Group по запросу "Газеты.Ru".
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Происшествия
В Мурманской области у 11 человек заподозрили коронавирус
"По состоянию на 23.00 субботы в Мурманской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 37 предварительно положительных результатов на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Общество
В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
В Тульской области утвердили перечень системообразующих предприятий
В правительстве Тульской области утвердили перечень системообразующих предприятий региона.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте
Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру.
Религия
У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус
«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Футбол
Три футболиста «Фиорентины» вылечились от коронавируса
Игроки «Фиорентины», чьи тесты дали положительный результат на коронавирус, выздоровели.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.