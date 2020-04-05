Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПредставитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 1 млн 250 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала основной первый признак заражения коронавирусом. По ее словам, им является повышенная температура.
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Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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