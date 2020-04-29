Коронавирус

НТВНТВПредставитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала распространения инфекции скончались 972 пациента.
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В ВОЗ рассказали, когда власти РФ смогут ослабить меры по коронавирусу

News.ruвчера в 13:24

Ситуация с коронавирусом в России через 2 недели может позволить ослабить ограничения

Эхо Москвывчера в 13:31

В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России

Российская газетавчера в 13:29

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 13:28

В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России

РБКвчера в 15:38

В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России

Известиявчера в 13:20

Представитель ВОЗ назвала сроки, когда в России можно ослабить ограничения

Комсомольская правдавчера в 12:59
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

РИА Новости вчера в 19:42
935
Общество

Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
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Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,5K
Происшествия

Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД

Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
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Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
ТАСС вчера в 22:21
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Армия и оружие

The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой

Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
111
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
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Шоу-бизнес

Башаров отреагировал на просьбы лишить его звания

Рамблер 28 апреля в 12:30
66
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 16:35
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Происшествия

В Перми от коронавируса вылечился двухгодовалый ребенок

За прошедшие сутки из Пермской краевой инфекционной больницы выписали еще пять пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 00:52
1
Экономика

«Ъ»: энергетики просят кабмин России ввести авансовые платежи от бюджетных организаций

Российские топливно-энергетические компании просят правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций на период от одного до трех месяцев.
ТАСС 00:03
1
Общество

В системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесли новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 15:07
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ вчера в 13:55
12
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
67
Экономика

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
161
Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия вчера в 10:18
265
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
1
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер вчера в 01:15
13
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
31
Экономика

ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ вчера в 14:04
5
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
184
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Коммерсантъ вчера в 16:19
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