Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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В ВОЗ назвали первый симптом коронавируса

Известия12:35

В ВОЗ назвали самые явные симптомы COVID-19

News.ru11:09

В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

RT на русском12:03

Сингапур поставил коронавирусный рекорд

Вести.Ru12:50

ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе

Lenta.ru11:38

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

РБК12:32

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

РИА Новости10:50
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Экономика

Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Ведомости 03:20
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Спорт

Юлия Ефимова — о допинговом скандале: «Американка Харди ни разу не подумала, что я специально что-то сделала»

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к допинговым скандалам.
Спорт-Экспресс 14:09
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Здоровье

Семь воронежских клиник проводят тестирование на коронавирус

Как отмечают в департаменте здравоохранения, по состоянию на 5 апреля 2020 г. ни одна частная клиника Воронежа и области пока не получила права проведения тестирования на коронавирус COVID-19.
Обозреватель Врн 14:47
Политика

Экс-капитан авианосца «Теодор Рузвельт» заразился коронавирусом

Напомним, Бретта Крозье сняли с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.
Life.ru 14:39
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

Киевлянам запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Жителям Киева запретили выходить на улицы без средств индивидуальной защиты.
Lenta.ru 13:52
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Футбол

Футболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин

REGNUM 11:54
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Общество

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницы

Съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в городе, сообщил собкор ВГТРК Валентин Богданов.
РИА Новости 15:04
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
ФАН 06:51
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Спорт день за днем вчера в 06:47
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru 11:30
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям

Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Московский Комсомолец Тула 13:48
Здоровье

Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ 03 апреля в 13:09
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Общество

Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечет экономические потери, сообщил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РБК 10:06
Авто

Названы достоинства и недостатки Subaru Forester с пробегом

Эксперты разобрались в том, что может понравиться и разочаровать в подержанном авто Subaru Forester.
SpeedMe 10:40
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