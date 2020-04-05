Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Экономика Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Здоровье Семь воронежских клиник проводят тестирование на коронавирус Как отмечают в департаменте здравоохранения, по состоянию на 5 апреля 2020 г. ни одна частная клиника Воронежа и области пока не получила права проведения тестирования на коронавирус COVID-19.

Политика Экс-капитан авианосца «Теодор Рузвельт» заразился коронавирусом Напомним, Бретта Крозье сняли с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Происшествия Под Рязанью мужчина застрелил пять человек По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.

Общество Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.

Общество Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницы Съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в городе, сообщил собкор ВГТРК Валентин Богданов.

Общество В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.

Общество Названы профессии, по которым ударит пандемия Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.

Общество В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.