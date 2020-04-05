Коронавирус
РИА НовостиПредставитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Экономика
Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса
Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Спорт
Юлия Ефимова — о допинговом скандале: «Американка Харди ни разу не подумала, что я специально что-то сделала»
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к допинговым скандалам.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Семь воронежских клиник проводят тестирование на коронавирус
Как отмечают в департаменте здравоохранения, по состоянию на 5 апреля 2020 г. ни одна частная клиника Воронежа и области пока не получила права проведения тестирования на коронавирус COVID-19.
Политика
Экс-капитан авианосца «Теодор Рузвельт» заразился коронавирусом
Напомним, Бретта Крозье сняли с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Киевлянам запретили выходить на улицу без масок и респираторов
Жителям Киева запретили выходить на улицы без средств индивидуальной защиты.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницы
Съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в городе, сообщил собкор ВГТРК Валентин Богданов.
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
Хоккей
Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал
Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Здоровье
Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля
Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Общество
Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов
Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечет экономические потери, сообщил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Авто
Названы достоинства и недостатки Subaru Forester с пробегом
Эксперты разобрались в том, что может понравиться и разочаровать в подержанном авто Subaru Forester.