Коронавирус
ИзвестияВ ВОЗ назвали первый симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура и озноб. Об этом заявила 5 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус» для телеканала «Россия 1».
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Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных, до 30 апреля, ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп сообщил о предстоящих сложных неделях для США из-за пандемии
Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели будут самыми сложными из-за стремительно распространяющейся по стране эпидемии коронавируса.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Происшествия
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде
В Таиланде от заражения коронавирусом нового типа COVID-19 скончался гражданин России.
Авто
Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Общество
В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Общество
Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 658
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронаврирусом. Новые случаи зафиксированы в 14 регионах.
Общество
В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией
Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска.
Общество
Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье
Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Общество
Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Здоровье
Россиянам рассказали, кому надо носить маски
Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Политика
США начали масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
Соединённые Штаты запускают в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса
Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Футбол
Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»
На территории РФ Смолову предстоит пройти двухнедельный карантин. (Вячеслав Короткин) В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах "Сельты" и забил один гол.