Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ назвали первый симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура и озноб. Об этом заявила 5 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус» для телеканала «Россия 1».
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В ВОЗ назвали первый симптом коронавируса

Известия12:35

Сингапур поставил коронавирусный рекорд

Вести.Ru12:50

В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

RT на русском12:03

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

РБК12:32

ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе

Lenta.ru11:38

В ВОЗ назвали самые явные симптомы COVID-19

News.ru11:09

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

РИА Новости10:50
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Происшествия

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

РБК 01:35
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Политика

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:52
Общество

Радиационный фон в Чернобыле превысил норму в 16,5 раза из-за пожара

Lenta.ru 10:12
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных, до 30 апреля, ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Политика

Трамп сообщил о предстоящих сложных неделях для США из-за пандемии

Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели будут самыми сложными из-за стремительно распространяющейся по стране эпидемии коронавируса.
BFM.ru 10:00
Происшествия

Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
REGNUM 08:14
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Происшествия

Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

В Таиланде от заражения коронавирусом нового типа COVID-19 скончался гражданин России.
Газета.Ru 12:06
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05:09
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
РИА Новости 06:05
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Общество

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
Lenta.ru 12:03
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 658

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронаврирусом. Новые случаи зафиксированы в 14 регионах.
ФедералПресс 06:57
Общество

В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска.
ИА Республика 11:01
Общество

Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье

Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Газета.Ru 03:11
Общество

Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса

Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Здоровье

Россиянам рассказали, кому надо носить маски

Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:14
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Политика

США начали масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Соединённые Штаты запускают в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом.
News.ru 02 апреля в 01:59
Общество

Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса

Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 12:49
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Футбол

Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

На территории РФ Смолову предстоит пройти двухнедельный карантин. (Вячеслав Короткин) В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах "Сельты" и забил один гол.
Спорт-Экспресс 11:35
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