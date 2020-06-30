Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24». Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время.

Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

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