Коронавирус

ИзвестияИзвестияПредставитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24». Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Путь России в борьбе с коронавирусом назвали успешным в ВОЗ

News.ruвчера в 23:55

В ВОЗ оценили динамику случаев заражения COVID-19 в России

Российская газетавчера в 11:14

Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках

РИА Новостивчера в 11:16

Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

Известиявчера в 23:25

Представитель ВОЗ: Россия идет хорошим путем

Вести.Ruвчера в 10:55

В ВОЗ сказали, что риск заразиться COVID-19 на улице выше, чем при голосовании по Конституции

Интерфаксвчера в 10:25

В ВОЗ заявили, что система безопасности на избирательных участках в РФ хорошо продумана

ТАССвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Газета.Ru вчера в 12:40
5
Политика

Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
7
Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
1
Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг вчера в 03:32
5
Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:59
39
Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
210
Армия и оружие

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело вчера в 02:12
12
Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
10K
Политика

Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru вчера в 08:40
18
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:05
334
Армия и оружие

Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте

Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv вчера в 03:18
2
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
481
Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 29 июня в 11:01
72
Общество

В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%

Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 23:33
Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily вчера в 03:35
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП

РИА Новости вчера в 23:17
493
Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
360
Общество

Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции

Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
29
Происшествия

Еще три человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

За сутки коронавирус унес жизнь еще одного пациента в Иркутской области. Еще двое инфицированных скончались от иных болезней.
КП - Иркутск вчера в 23:03
2
Технологии

«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя

"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости вчера в 22:35
5
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
616
Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
67
Общество

Еще более 500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане за прошедший день 28 июня зафиксировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом.
Вестник Кавказа 29 июня в 00:29
3
Общество

Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево

Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
15
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
4,9K
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 28 июня в 04:54
42
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное