Коронавирус
ИзвестияПредставитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24». Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Газета.Ru вчера в 12:40
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Деловая газета. Юг вчера в 03:32
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:59
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело вчера в 02:12
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Политика
Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru вчера в 08:40
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv вчера в 03:18
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 29 июня в 11:01
Общество
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%
Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 23:33
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Происшествия
Еще три человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
За сутки коронавирус унес жизнь еще одного пациента в Иркутской области. Еще двое инфицированных скончались от иных болезней.
КП - Иркутск вчера в 23:03
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости вчера в 22:35
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
Общество
Еще более 500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
В Казахстане за прошедший день 28 июня зафиксировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом.
Вестник Кавказа 29 июня в 00:29
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 28 июня в 04:54
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58