с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Наука В России разработали способ уничтожения коронавируса Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».

Экономика В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса Снижено налоговое бремя для малых предприятий, а в помощь челябинской "Территории бизнеса" дополнительно направлены 290 миллионов рублей, сообщил во вторник на брифинге в правительстве региона глава региона Алексей Текслер.

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Здоровье Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Футбол Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына 41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.

Происшествия Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.

Здоровье В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.

Энергетика Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.

Здоровье Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Футбол Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.

Общество Из Индии вывезли более тысячи россиян Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Новосибирской области ввели режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.