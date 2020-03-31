Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПредставитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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с чего всё началось
«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24
».
Известия17:13

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ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:52

ВОЗ: в России замедлили темпы COVID-19, благодаря своевременным мерам

News.ru22:56

В ВОЗ заявили, что Россия изначально смогла замедлить темпы распространения коронавируса

ТАСС21:39

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известия17:13

Коронавирус: последние новости 1 апреля. В России исключили «европейский» сценарий пандемии, ученые нашли способ уничтожить вирус

URA.Ru23:31

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

RT на русском11:25

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Интерфакс11:12
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Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
REGNUM 22:42
Экономика

В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса

Снижено налоговое бремя для малых предприятий, а в помощь челябинской "Территории бизнеса" дополнительно направлены 290 миллионов рублей, сообщил во вторник на брифинге в правительстве региона глава региона Алексей Текслер.
Российская газета 03:47
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер 00:43
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Происшествия

Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области

По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
ЧС-ИНФО 23:33
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation.
The GEEK 15:53
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Энергетика

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° 16:21
Здоровье

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 07:59
Общество

Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны

В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Udm-Info 08:51
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM 19:49
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК 15:42
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Общество

Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3810 человек.
РБК 19:36
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Футбол

Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
РИА Новости вчера в 08:51
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Общество

Из Индии вывезли более тысячи россиян

Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
РИА Новости 22:00
Игры

В 2021 году состоится релиз Resident Evil

МонаВиста 14:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ 07:58
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