с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Общество Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Общество В Германии число больных коронавирусом превысило 67 тысяч Немецкий Институт Роберта Коха, входящий в структуру местного Министерства здравоохранения, сообщает о том, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии превысило 67 тысяч человек.

Происшествия В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

Транспорт Работу метро в Петербурге ограничат В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.