Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПредставитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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с чего всё началось
«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24
».
Известиявчера в 17:13

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Представитель ВОЗ считает важным обмен опытом в борьбе с коронавирусом

RT на русском02:40

ВОЗ: в России замедлили темпы COVID-19 благодаря своевременным мерам

News.ruвчера в 22:56

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Интерфаксвчера в 11:12

ВОЗ посчитала возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

РБКвчера в 19:37

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 17:13

ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:52

В ВОЗ заявили, что Россия изначально смогла замедлить темпы распространения коронавируса

ТАССвчера в 21:39
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Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM вчера в 06:20
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
Политика

Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
ТК Звезда 02:03
Общество

Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
NewInform вчера в 22:21
Здоровье

Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом может складываться по двум сценариям: «азиатскому» или «европейскому».
Аргументы недели 02:15
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления

Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.
РИА Калмыкия вчера в 13:59
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 30 марта в 11:36
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина

Если есть возможность, изменить ситуацию.
Российская газета 02:43
Театры

Балет «Спящая красавица» за сутки набрал более 1,5 млн просмотров

ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество

В Германии число больных коронавирусом превысило 67 тысяч

Немецкий Институт Роберта Коха, входящий в структуру местного Министерства здравоохранения, сообщает о том, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии превысило 67 тысяч человек.
Свободная Пресса 02:11
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия вчера в 12:09
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Авто

Компания Brenthon представила новый логотип для автомобилей Kia

Компания Brenthon получила высокую известность благодаря работе по созданию фирменных логотипов и значков.
Faktom вчера в 06:47
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
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