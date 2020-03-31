Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПредставитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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с чего всё началось
«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24
».
Известия17:13

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ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:52

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

RT на русском11:25

ВОЗ надеется, что принятые в РФ меры помогут сдержать пандемию

News.ru11:59

В ВОЗ оценили предпринимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом

REGNUM11:58

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

ТАСС11:50

Представитель ВОЗ: У России есть шанс избежать европейского сценария распространения вируса

Фонтанка.Ру12:55

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Интерфакс11:12
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Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС вчера в 20:42
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 04:29
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока 17:34
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 10:03
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Российская газета 11:07
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Происшествия

В Перми скончался пациент с подтверждённым коронавирусом

Новый компаньон 14:44
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Общество

Сеть отелей Marriott объявила об утечке данных 5,2 млн гостей

Американская гостиничная сеть Marriott International 31 марта сообщила об утечке данных 5,2 млн своих постояльцев из-за несанкционированного доступа через аккаунт двух сотрудников компании.
Известия 18:06
Баскетбол

Документальный сериал о баскетбольном клубе «Чикаго» выйдет в апреле

Культуромания 02:49
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Здоровье

Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок

Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ИА Красная Весна 09:29
Технологии

Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра

N+1 13:36
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:21
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 13:20
Политика

Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Комсомольская правда 20:14
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