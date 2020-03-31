Коронавирус
RT на русскомПредставитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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с чего всё началось
«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».Известия17:13
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Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Гаджеты
Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев
Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Происшествия
В Перми скончался пациент с подтверждённым коронавирусом
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Общество
Сеть отелей Marriott объявила об утечке данных 5,2 млн гостей
Американская гостиничная сеть Marriott International 31 марта сообщила об утечке данных 5,2 млн своих постояльцев из-за несанкционированного доступа через аккаунт двух сотрудников компании.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Здоровье
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Здоровье
Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок
Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Политика
Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).