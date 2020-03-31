Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПредставитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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с чего всё началось
«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24
».
Известия17:13

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ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:52

Представитель ВОЗ: У России есть шанс избежать европейского сценария распространения вируса

Фонтанка.Ру12:55

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

RT на русском11:25

В ВОЗ оценили предпринимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом

REGNUM11:58

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

ТАСС11:50

ВОЗ надеется, что принятые в РФ меры помогут сдержать пандемию

News.ru11:59

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Интерфакс11:12
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 19:02
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Общество

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии

"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 18:22
Футбол

Глава белорусского футбола: ситуация не критична, поэтому мы и играем

Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов высказался о продолжении чемпионата страны, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 17:46
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Музыка

Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.
Интерфакс 12:47
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Здоровье

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.
Коммерсантъ 17:03
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 08:51
Общество

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp.
Ведомости 18:05
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат вчера в 18:02
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Москва 24 04:16
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Доктор Питер 15:30
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
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Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
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Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
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Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
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