Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила положительную тенденцию в связи со снижением темпов заболевания коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, ближайшие две недели покажут, удалось ли добиться контроля над эпидемией.

Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

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