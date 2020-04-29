Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПредставитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила положительную тенденцию в связи со снижением темпов заболевания коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, ближайшие две недели покажут, удалось ли добиться контроля над эпидемией.
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В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России

РБКвчера в 15:38

Ситуация с коронавирусом в России через 2 недели может позволить ослабить ограничения

Эхо Москвывчера в 13:31

Представитель ВОЗ назвала сроки, когда в России можно ослабить ограничения

Комсомольская правдавчера в 12:59

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 13:28

В ВОЗ рассказали, когда власти РФ смогут ослабить меры по коронавирусу

News.ruвчера в 13:24

В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России

Известиявчера в 13:20

В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России

Российская газетавчера в 13:29
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Комсомольская правда вчера в 11:10
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
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Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Технологии

Роскачество назвало удобные приложения доставки еды

В проверке участвовали 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. оформление заказа готовой еды оценивали по информативности карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управлению доставкой, оплате и многим другим.
Аргументы и Факты 02:44
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Здоровье

Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
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Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

REGNUM вчера в 23:03
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Спорт

Брызгалов признался, что хранит дома оружие

Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
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Происшествия

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РИА Новости 01:28
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
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Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin’s Creed

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В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
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Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
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Экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
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Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Политика

МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране

Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
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