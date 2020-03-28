Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Об этом 28 марта она сообщила журналистам.

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

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