Коронавирус
РБКПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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Общество
Алиханов: никаких гарантий, что «торговый карантин» кончится 5 апреля
Новый Калининград Региональные власти считают, что "торговый карантин" может продлиться и после 5 апреля.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом
Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Здоровье
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Футбол
К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Гаджеты
В интернете зафиксирована утечка названий 16 новых смартфонов Xiaomi
Новая утечка касается сразу 16 смартфонов китайской корпорации Xiaomi, которые будто бы выйдут через определенное время.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Единоборства
Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона
Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Спорт
Глава оргкомитета ОИ-2024: пандемия повлияет на подготовку Игр
Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса внесет коррективы при подготовке и организации Игр в Париже.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Экономика
На Украине подскочила стоимость «борщевого набора»
После объявления карантина на Украине в связи с распространением коронавируса нового типа стоимость овощей из «борщевого набора» значительно выросла.