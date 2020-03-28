Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».

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Общество Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.