Коронавирус

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Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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