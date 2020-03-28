Коронавирус

РБКРБКПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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ВОЗ посоветовала москвичам соблюдать дистанцию в два метра на улице

Вечерняя Москва06:22

Представитель ВОЗ призвала жителей Москвы соблюдать на улице дистанцию в два метра

ТАСС07:46

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

RT на русском06:26

В ВОЗ напомнили москвичам о дистанции в два метра друг от друга

Газета.Ru06:23

В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

Известия08:06

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

РИА Новости06:08

ВОЗ сделала замечание москвичам

Взгляд.ру06:03
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Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Как передает ToDay News Ufa, врач считает, что в период пандемии это первая заповедь для диабетиков, легочников, гипертоников и прочих хроников.
ToDay News Ufa вчера в 01:40
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Общество

Санатории и курортные организации приостановят работу

Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаторных и курортных объектов, а также организаций общественного питания.
Би-порт вчера в 03:28
Волейбол

Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:58
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Политика

Еще у одного депутата Рады диагностировали коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что в случае смерти кого-либо из народных избранников от осложнений коронавируса, его место в Раде займет другой депутат согласно партийному списку.
REGNUM 08:32
Общество

В Москве пройдёт масштабная дезинфекция

Бирюков особо отметил, что в Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.
Говорит Москва 03:57
Авто

В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8

Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
32CARS.ru вчера в 04:22
Происшествия

В Ростове на Левом берегу Дона загорелся камыш

На Левом берегу Дона вспыхнул крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, загорелся камыш на улице Чемордачка, 4А.
Donnews.ru 09:07
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Наука

Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет

ToDay News Ufa 26 марта в 11:38
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
РИА Новости 09:59
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Общество

Собянин призывает москвичей провести следующую неделю дома

Сергей Собянин обратился к горожанам и призвал их остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая нерабочие дни.
Вести Подмосковья 01:41
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Здоровье

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня вчера в 06:45
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
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