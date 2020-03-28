Коронавирус
РБКПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом в больнице
Как сообщил врач-инфекционист клиники Владимир Черных, состояние медсестры стабильное, она находится в средней степени тяжести, получает необходимую терапию.
Политика
Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать на Украину
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали на границе полуострова с Украиной троих крымчан, которые самовольно нарушили режим самозоляции.
Происшествия
Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Армия и оружие
Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Происшествия
Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне в Новой Москве
Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне на Радужной улице в городе Московский Новой Москвы, в настоящее время его ищут полицейские.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Число завозных случаев коронавируса в России по мере возвращения соотечественников из-за рубежа будет понемногу увеличиваться, но взрывной волны эпидемии не будет, заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Происшествия
Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Политика
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В правительстве задумались об ограничении передвижений по России
Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Власти региона ожидают подтверждения еще 4 случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград В Калининградской области ожидается подтверждение еще 4 случаев коронавируса.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Гаджеты
В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года
В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года. Среди устройств числятся новинки и Redmi, и POCO.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Футбол
Marca: в «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом
В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.
Политика
Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Общество
Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян
Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.