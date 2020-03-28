Коронавирус

РБКРБКПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

Известия08:06

Представитель ВОЗ призвала жителей Москвы соблюдать на улице дистанцию в два метра

ТАСС07:46

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

РИА Новости06:08

В ВОЗ напомнили москвичам о дистанции в два метра друг от друга

Газета.Ru06:23

ВОЗ посоветовала москвичам соблюдать дистанцию в два метра на улице

Вечерняя Москва06:22

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

RT на русском06:26

ВОЗ сделала замечание москвичам

Взгляд.ру06:03
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Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом в больнице

Как сообщил врач-инфекционист клиники Владимир Черных, состояние медсестры стабильное, она находится в средней степени тяжести, получает необходимую терапию.
Говорит Москва 09:16
Политика

Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать на Украину

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали на границе полуострова с Украиной троих крымчан, которые самовольно нарушили режим самозоляции.
КП - Крым 07:35
Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал 11:33
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости 09:59
Происшествия

Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне в Новой Москве

Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне на Радужной улице в городе Московский Новой Москвы, в настоящее время его ищут полицейские.
ТАСС 12:50
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Число завозных случаев коронавируса в России по мере возвращения соотечественников из-за рубежа будет понемногу увеличиваться, но взрывной волны эпидемии не будет, заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Московский Комсомолец 06:20
Происшествия

Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
REGNUM 12:53
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Политика

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Взгляд.ру 13:03
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
Общество

В правительстве задумались об ограничении передвижений по России

Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия 04:40
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

РЕН ТВ 07:43
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Общество

Власти региона ожидают подтверждения еще 4 случаев коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград В Калининградской области ожидается подтверждение еще 4 случаев коронавируса.
Новый Калининград.Ru 11:59
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Гаджеты

В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года

В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года. Среди устройств числятся новинки и Redmi, и POCO.
Ferra 10:05
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Футбол

Marca: в «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.
Чемпионат 06:01
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Общество

Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 10:21
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
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