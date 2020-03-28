Коронавирус

РБКРБКПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
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Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения.
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