Коронавирус
Газета.RuПредставитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости". "Россия в настоящий показывает плато", - произнесла она в ходе брифинга.
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с чего всё началось
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.РИА Новости06:29
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