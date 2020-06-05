Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПредставитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости". "Россия в настоящий показывает плато", - произнесла она в ходе брифинга.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости06:29

Подробнее о событии

В ВОЗ считают, что Россия достигла плато по коронавирусу

Спорт-Экспресс06:30

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Коммерсантъ06:53

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ТАСС06:36

В ВОЗ заявили о достижении Россией плато по коронавирусу

РБК07:30

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

РИА Новости06:29

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

RT на русском06:09

ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Lenta.ru06:06
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Здоровье

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