Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.

Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

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