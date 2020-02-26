Экономика

Красная веснаКрасная веснаПредставитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

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Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
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ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

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Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

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