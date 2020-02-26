Экономика
Красная веснаПредставитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость
Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
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Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Экономика
Украина ударит по российской стали
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали.
Общество
Замглавы воронежской ГИБДД объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры
Политика
Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр биатлонистка Кати Вильхельм заявила, что надеется услышать от Александра Логинова извинения за применение допинга.
Политика
Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов уйти с должности, поскольку не хочет ассоциировать себя с депутатами «Слуги народа».
Происшествия
В Киеве мужчина пытался сжечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время акции протеста против медицинской реформы, которая проходит у стен офиса президента Владимира Зеленского, неизвестный совершил акт самосожжения.
Общество
Анна Митянина избрана детским омбудсменом Петербурга
Сразу после голосования Анна Митянина, которая официально стала детским омбудсменом города на Неве, заменив проработавшую до нее 10 лет на данном посту Светлану Агапитову, рассказала журналистом, что самым главным на своем посту считает обеспечение безопасности детей.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка
Анастасия Шубская и Александр Овечкин официально сообщили, что ждут второго ребенка.
Спорт
МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать.
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Политика
В ОНФ не обсуждали возможное объединение с «Единой Россией»
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) не обсуждали возможность объединения с «Единой Россией».