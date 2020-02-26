Экономика

Красная веснаКрасная веснаПредставитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
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ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

ТАСС06:02

ВТБ раскритиковал планы ЦБ по ужесточению требований к крупнейшим банкам

РБК07:24

ВТБ раскритиковал идею ЦБ о доплате крупными банками за системную значимость

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Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

Красная весна07:01

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ВТБ выступил против роста надбавок за системную значимость

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ВТБ не согласен с увеличением надбавок за системную значимость

Долг.рф07:53
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
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Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
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В Харькове на сессии горсовета подавляющим большинством голосов было решено вернуть одному из проспектов название в честь советского маршала Георгия Жукова.
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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