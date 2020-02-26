Экономика
Красная веснаПредставитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость
Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
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Кино
Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Транспорт
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
Происшествия
СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика
Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Европейские инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок.
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Общество
Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля
Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
В Твери автобус протаранил шесть машин
Маршрутное такси №208 по неустановленной причине въехало в стоящие на парковке автомобили. Автобус протаранил шесть машин.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Энергетика
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Единоборства
Хабиб рассказал о мотивации перед поединком с Фергюсоном
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, не испытывает недостатка мотивации перед поединком с Тони Фергюсоном, поскольку считает американца самым трудным испытанием в своей карьере.
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Политика
Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих
Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Футбол