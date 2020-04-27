Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин опроверг информацию СМИ о том, что глава КНДР Ким Чен Ын тяжело болен или даже умер. «Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует»,— сказал Мун Чжон Ин в интервью CNN вечером в воскресенье.

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Энергетика Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы. 46

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Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

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Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

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Происшествия В Змеиногорске полицейские жестко избили нарушителя карантина В сети появилось видео, на котором полицейские силой задерживают мужчину, который нарушил правила самоизоляции в закрытом на карантин городе. 80

Общество Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». 84

Общество Стало известно о готовящемся ослаблении карантина в Британии Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера, есть вероятность, что об ослаблении ограничений будет объявлено уже на этой неделе, а утром 27 апреля Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. 6

Здоровье 68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края. 4