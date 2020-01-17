Общество

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
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с чего всё началось

Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз, погубивший многих артистов

Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.
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Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

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Телепрограммавчера в 09:03

Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика

Агентство Москвавчера в 08:37
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Общество

Умер самый маленький человек в мире

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РИА Новости 03:59
Футбол

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил перспективы полузащитника Давида Караева.
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Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира

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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Шоу-бизнес

Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова, которую в прошлом году заподозрили в алкоголизме, рассказала, что причиной ее нездоровой худобы является неизлечимая болезнь.
МИР 24 вчера в 04:57
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на осень 2020 года

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Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
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Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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Армия и оружие

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В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
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Общество

Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии

Министерство здравоохранения Таиланда распорядилось принять меры предосторожности в аэропортах и больницах для предотвращения вспышки коронавируса нового типа в период празднования китайского Нового года, сообщает газета Bangkok Post.
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Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Армия и оружие

Чемезов: танки «Армата» в армию пока не пришли

Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".
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Четыре человека погибли при стрельбе в США

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Грантсвилл штата Юта (США).
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после поражения от «Оренбурга».
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Михаил Жванецкий
Русский писатель
Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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