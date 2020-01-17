Общество
РИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.Московский Комсомолецвчера в 07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика
Агентство Москвавчера в 08:37
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Скорее всего новая модификация не получит никаких нововведений в техническом плане, то есть она никаким образом не отразится на тех. характеристиках модели.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Армия и оружие
Военкор сообщила о серьезном обострении на Луганском направлении фронта
В последние дни на луганском направлении фронта наблюдается серьезное обострение ситуации, особенно в районе трассы Бахмутка.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Армия и оружие
Новейшие образцы техники поступили в псковскую дивизию
Сегодня при торжественной обстановке состоялась передача 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ образцов БМД и бронетранспортеров.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Здоровье
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамолом
Несмотря на все принятые врачами меры, девушка скончалась.
Армия и оружие
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Единоборства
Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Здоровье
Столичный врач рассказал о пользе родов для женского здоровья
Рождение детей и грудное вскармливание позволяют укрепить иммунитет женщины и увеличивают продолжительность ее жизни.
Наука
Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара
Шоу-бизнес
Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов
44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернуться к прежней жизни.
Технологии
В Windows 10 для инсайдеров появился графический калькулятор
Стало известно о том, что в новой сборке Windows 10, которая уже доступна участникам программы Windows Insider, появился специальный режим графического отображения для приложения «Калькулятор».
Теннис
Барти обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Аделаиде
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей домашнего турнира в Аделаиде.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Политика
Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой
В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.
Космос
NASA опубликовало детальный снимок Юпитера
На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
Политика
Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".