Общество

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
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с чего всё началось

Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз, погубивший многих артистов

Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.
Московский Комсомолецвчера в 07:56

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Советник Жванецкого отреагировал на сообщения о болезни мэтра

News.ruвчера в 19:59

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБКвчера в 13:55

Жванецкий прокомментировал сообщения о «тяжелой болезни»

Московский Комсомолецвчера в 11:00

Представитель Жванецкого рассказал о причине отмены концертов сатирика в Германии

ФАНвчера в 12:27

Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

ТАССвчера в 09:05

«Сижу в ресторане»: Жванецкий опроверг слухи о неизлечимом заболевании

Телепрограммавчера в 09:03

Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика

Агентство Москвавчера в 08:37
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Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:39
Авто

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Скорее всего новая модификация не получит никаких нововведений в техническом плане, то есть она никаким образом не отразится на тех. характеристиках модели.
Pnzdrive 03:05
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Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 16 января в 02:57
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Экономика

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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

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РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.
RT на русском 01:49
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

RT на русском вчера в 04:35
Армия и оружие

Новейшие образцы техники поступили в псковскую дивизию

Сегодня при торжественной обстановке состоялась передача 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ образцов БМД и бронетранспортеров.
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Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
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В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамолом

Несмотря на все принятые врачами меры, девушка скончалась.
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Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
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Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
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Столичный врач рассказал о пользе родов для женского здоровья

Рождение детей и грудное вскармливание позволяют укрепить иммунитет женщины и увеличивают продолжительность ее жизни.
Вечерняя Москва вчера в 10:24
Наука

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44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернуться к прежней жизни.
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Технологии

В Windows 10 для инсайдеров появился графический калькулятор

Стало известно о том, что в новой сборке Windows 10, которая уже доступна участникам программы Windows Insider, появился специальный режим графического отображения для приложения «Калькулятор».
3DNews вчера в 03:34
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

РБК вчера в 13:51
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Барти обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Аделаиде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей домашнего турнира в Аделаиде.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ 16 января в 09:02
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NASA опубликовало детальный снимок Юпитера

На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
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Политика

Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
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«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
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Михаил Жванецкий
Русский писатель
Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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