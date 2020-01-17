Общество
РИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.Московский Комсомолец07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика
Агентство Москва08:37
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Из-за Польши Соловьев перешел на крик в прямом эфире своей программы
Ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире на телеканале «Россия 1» накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Общество
Россиянам пообещали весну в середине зимы
Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Происшествия
Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом
Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Экономика
В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год
Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Здоровье
Производители обходят закон, продавая яд омским детям
В омских родительских чатах гуляет информация о том, что дети в классе скидываются по 10 рублей и покупают на всех коробочку с изделиями, наполненными порошком.
Политика
Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука
Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «На 100% намерен остаться в „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о своем решении покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Политика
Путин предложил на пост премьера главу ФНС Мишустина
Владимир Путин на рабочей встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным предложил ему пост премьер-министра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели
В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Политика
Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35
Футбол
Краневиттер перейдёт из «Зенита» в «Монтеррей»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинет команду в зимнее трансферное окно.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Кино
Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.