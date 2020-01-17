Общество

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
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с чего всё началось

Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз, погубивший многих артистов

Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.
Московский Комсомолец07:56

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Советник Жванецкого отреагировал на сообщения о болезни мэтра

News.ru19:59

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБК13:55

Жванецкий прокомментировал сообщения о «тяжелой болезни»

Московский Комсомолец11:00

Представитель Жванецкого рассказал о причине отмены концертов сатирика в Германии

ФАН12:27

Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

ТАСС09:05

«Сижу в ресторане»: Жванецкий опроверг слухи о неизлечимом заболевании

Телепрограмма09:03

Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика

Агентство Москва08:37
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Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
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Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

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Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Газета.Ru 18:37
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Экономика

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу.
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Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

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В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Российская газета 17:00
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В омских родительских чатах гуляет информация о том, что дети в классе скидываются по 10 рублей и покупают на всех коробочку с изделиями, наполненными порошком.
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Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
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Михаил Жванецкий
Русский писатель
Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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