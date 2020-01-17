Общество

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика. Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев.
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с чего всё началось

Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз, погубивший многих артистов

Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.
Московский Комсомолец07:56

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Представитель Жванецкого рассказал о причине отмены концертов сатирика в Германии

ФАН12:27

Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

ТАСС09:05

Жванецкий прокомментировал сообщения о «тяжелой болезни»

Московский Комсомолец11:00

В окружении Михаила Жванецкого опровергли «тяжелый недуг» сатирика

Комсомольская правда09:27

«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»

Вести.Ru10:34

«Сижу в ресторане»: Жванецкий опроверг слухи о неизлечимом заболевании

Телепрограмма09:03

Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика

Агентство Москва08:37
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Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
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Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

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Михаил Жванецкий
Русский писатель
Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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