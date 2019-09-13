Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что актриса А.Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга. Как сообщил ранее Агентству «Москва» С.Христов, актриса в переписке с ним назвала бредом эти сообщения.

с чего всё началось

Актриса Анастасия Заворотнюк не была госпитализирована, заявил ее директор. Об этом сообщает РИА Новости пятницу, 13 сентября. Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

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