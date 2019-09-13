Шоу-бизнес
ТАССПредставитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
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с чего всё началось
Представитель А.Заворотнюк: Актриса планирует рассказать о своем здоровье в эфире одного из телеканалов
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что актриса А.Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга. Как сообщил ранее Агентству «Москва» С.Христов, актриса в переписке с ним назвала бредом эти сообщения.Агентство Москва07:51
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Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:32
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.
Известия 12:55
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам
Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Lenta.ru вчера в 02:50
Общество
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
РИА Новости 13:08
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Газета.Ru 12:23
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат 13:00
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Культура
Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье»
Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».
Россия – Культура 08:28
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Космос
Конец света 14 сентября 2019: чем грозит человечеству Парад планет
Конец света 14 сентября 2019 14 сентября сразу несколько планет — Меркурий, Венера, Земля и Марс — выстроятся в одну линию, пишет издание vladtime.ru.
Алтапресс 07:00
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
VSE42.RU вчера в 23:28
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Единоборства
Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.
Чемпионат 13:41
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку
Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Единоборства
Путин поздравил Нурмагомедова с победой
Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа с победой в бою против американца Дастина Порье, пишет «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 12:37
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42