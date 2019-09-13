Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что актриса А.Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга. Как сообщил ранее Агентству «Москва» С.Христов, актриса в переписке с ним назвала бредом эти сообщения.

с чего всё началось

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.

Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Фигурное катание Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Армия и оружие Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Общество В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.

Гаджеты Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.

Футбол Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.

Экономика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Культура Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье» Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Космос Конец света 14 сентября 2019: чем грозит человечеству Парад планет Конец света 14 сентября 2019 14 сентября сразу несколько планет — Меркурий, Венера, Земля и Марс — выстроятся в одну линию, пишет издание vladtime.ru.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Единоборства Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Культура Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.

Политика Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

Единоборства Путин поздравил Нурмагомедова с победой Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа с победой в бою против американца Дастина Порье, пишет «Интерфакс».