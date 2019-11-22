Политика

РИА НовостиРИА НовостиПредставитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма. Ранее Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова.
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег
", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.
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Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

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"Подпункты 8 и 9 пункта 6 порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом, в редакции приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 года №731н, вступают в силу с 1 июля 2020 года", – прописано в приказе.
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Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

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Футбол

Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины

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Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
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В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

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Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

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Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
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В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.
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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
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Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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