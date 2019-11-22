Политика
РИА НовостиПредставитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма. Ранее Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова.
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.РИА Новостивчера в 14:34
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«Крым-наш»: В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
Комсомольская правдавчера в 05:08
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