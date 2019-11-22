с чего всё началось

В Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения Крыма. Об этом сообщил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег». По его словам, сейчас «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Путин поручил добиться увеличения доходов граждан Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян.

Происшествия В Одессе приостановил работу аэропорт Международный аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск) из-за поломки на взлетной полосе самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Здоровье Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.

Футбол Приставы арестовали имущество «Анжи» из-за долгов Производство было открыто из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн руб. Приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие "Анжи".

Общество Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.

Космос Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.