Политика

РБКРБКПредставитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

В Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения Крыма. Об этом сообщил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег». По его словам, сейчас «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях.
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег
", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.
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