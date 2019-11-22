Политика
RT на русскомВ команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма. Об этом сообщил руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.РИА Новости14:34
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«Крым-наш»: В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
Комсомольская правда05:08
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