Политика

RT на русскомRT на русскомВ команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма. Об этом сообщил руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».
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"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег
", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.
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