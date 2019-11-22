с чего всё началось

В Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения Крыма. Об этом сообщил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег». По его словам, сейчас «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

Кино Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете На полях кинофестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» возглавляющий ведущую киностудию страны «Мосфильма» Карен Шахназаров раскритиковал ставшую привычной практику колоризации старых советских хитов.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Космос Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Армия и оружие США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Кино Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов» Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.

Общество Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политика Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях Торговая сделка между Соединёнными Штатами и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Энергетика Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.