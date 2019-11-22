Политика
РБКПредставитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
В Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения Крыма. Об этом сообщил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег». По его словам, сейчас «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях.
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.РИА Новости14:34
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«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
Комсомольская правда08:50
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Происшествия
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Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
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Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
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Sony Pictures купила российский хоррор «Тварь»
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политика
Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях
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Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Примера. «Леванте» одержал победу над «Мальоркой»
В стартовом матче 14-го тура Примеры «Леванте» одержал победу над «Мальоркой» – 2:1. Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 10-е место в таблице.
Политика
Госдума разрешила признавать россиян «иностранными агентами»
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.