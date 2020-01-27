Шоу-бизнес
BFM.ruПредставитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает. Об этом сообщил в соцсетях в понедельник ее представитель Ян Трунцев.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Объявлены предварительные результаты вскрытия скончавшегося 26 января протоиерея Всеволода Чаплина, позволяющие судить о причине смерти религиозного деятеля.
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Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
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Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
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Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
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Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».