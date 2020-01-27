Шоу-бизнес
BFM.ruПредставитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает. Об этом сообщил в соцсетях в понедельник ее представитель Ян Трунцев.
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Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
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Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
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На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом
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Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
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Политика
В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Германии выделить на помощь блокадникам двенадцать миллионов евро можно только приветствовать и такие жесты заслуживают высокой оценки.