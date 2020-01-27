Шоу-бизнес

BFM.ruBFM.ruПредставитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает. Об этом сообщил в соцсетях в понедельник ее представитель Ян Трунцев.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Представитель Андрейченко опроверг слухи о ее участии в аварии в Мексике

Телеканал 360°08:18

Представитель Андрейченко ответил на слухи об аварии в Мексике

Газета.Ru07:03

«Её клонило в сон»: Наталья Андрейченко села за руль и бесследно пропала в Мексике

7Дней.ру03:30

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

РИА Новости04:20

Пропавшую в Мексике Наталью Андрейченко ищут с полицией по больницам

StarHit.ru04:00

«Она всегда была на связи»: пиар-директор Натальи Андрейченко раскрыл детали ее пропажи

Телепрограмма05:47

«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках

Passion.ru03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Политика

Путин назначил первого замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
RT на русском 09:17
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Общество

Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.
Коммерсантъ 06:45
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Происшествия

Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Вести.Ru 08:32
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Политика

Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев

В действующей редакции Конституции п. 3 ст. 100 предусмотрена возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента "выступлений руководителей иностранных государств".
Народные новости 08:41
Музыка

Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора

Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
Эхо Москвы 09:30
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от авто

Свободная Пресса 24 января в 08:35
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Происшествия

Оставленных в Шереметьево детей навестил губернатор Подмосковья

НТВ 08:13
Происшествия

Разведчик из ДНР задержан за стрельбу в Киеве

В Киеве задержан ополченец ДНР, ранивший полицейского из пистолета, утверждает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Взгляд.ру 09:23
Общество

Билл Гейтс пожертвовал $10 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, заявили в пресс-службе организации.
Известия 00:09
Кино

Россияне выбрали название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом

Неделю назад отечественный прокатчик «Каскад фильм» предложил зрителям выбрать локализованное название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Guns Akimbo — и вот результаты голосования подошли к концу.
Игромания.ру 09:18
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Театры

В Брянске впервые пройдут гастроли МХАТ имени Горького

Впервые за 120-летнюю историю Московский Художественный академический театр имени Максима Горького выступит в Брянске.
Наш Брянск.Ru 07:45
Общество

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Газета.Ru 07:42
Гаджеты

IPhone 6s и iPhone SE обновятся до iOS 14

Касается это iPadOS, которая вряд ли будет доступна для iPad Air 2 и iPad mini 4. В целом же, список довольно внушительный, здесь мы видим, как iPhone SE, так и iPhone шестой версии.
The GEEK 04:37
Здоровье

На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом

В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:57
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Спорт

«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE

Спорт-Экспресс 04:38
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Происшествия

Оба водителя погибли при столкновении фуры и легковушки в Ленобласти

В результате ДТП оба водителя скончались на месте.
Мегаполис онлайн 07:04
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Культура

Римас Туминас отказался брать на главную роль Александра Домогарова

SM News 06:25
Политика

В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Германии выделить на помощь блокадникам двенадцать миллионов евро можно только приветствовать и такие жесты заслуживают высокой оценки.
Страна Советов on-line 25 января в 06:10
ещё по теме
Наталья Андрейченко
Актриса
Советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное