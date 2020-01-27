Шоу-бизнес

BFM.ruBFM.ruПредставитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает. Об этом сообщил в соцсетях в понедельник ее представитель Ян Трунцев.
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Наталья Андрейченко
Актриса
Советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».
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