Общественная служба новостей 10

Белорусский оппозиционер назвал главу РФ человеком с "железобетонной хваткой", пишет РИА Новости. "На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик", — констатировал Дылевский. Представитель оппозиции указал на огромный вес российского президента в мировой политике.