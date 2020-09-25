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Представитель белорусской оппозиции назвал Путина сильным лидером

Белорусский оппозиционер назвал главу РФ человеком с "железобетонной хваткой", пишет РИА Новости. "На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик", — констатировал Дылевский. Представитель оппозиции указал на огромный вес российского президента в мировой политике.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой".
РИА Новости01:11
Подробнее о событии
News.ru

Белорусский оппозиционер отметил «железобетонную хватку» Путина

News.ru05:59
РИА Новости

Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

РИА Новости01:11
ФАН

В белорусской оппозиции назвали Путина сильным и уважаемым лидером

ФАН03:12
Взгляд.ру

В КС оппозиции Белоруссии назвали Путина «человеком с железобетонной хваткой»

Взгляд.ру03:05
Московский Комсомолец

Оппозиционер из Белоруссии посчитал Путина очень сильным лидером

Московский Комсомолец01:51
Lenta.ru

В оппозиции Белоруссии раскрыли отношение к Путину

Lenta.ru01:41
Профиль

В белорусской оппозиции раскрыли отношение к Путину

Профиль03:20

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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