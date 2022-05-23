Lenta.ruПредставитель кабмина Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газаПродолжение импорта российского газа в Европу сулит ей долгие страдания, заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский.РИА НовостиОднако другие государства согласились оплачивать газ из России по новым правилам.Газета.RuКак известно, Польша отказалась платить России за газ в рублях и была отключена от поставок энергоносителя.ЦарьградВласти Польши приняли решение разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, подписанное в 1993 году.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВГазета.RuRuposters.ruЦарьградИзвестияЭкономика сегодняПятый каналИноСМИНародные новостиФАНПолитика СегодняДума ТВПодробнее о событииПольский политик Наимский: импорт газа из России несет Европе страданияNews.ru10:23Петр Наимский: Польша готова к зиме без российского газа. Цель рублевого ультиматума – разделить ЕвропуИноСМИ06:30Польский эксперт Наимский: импорт газа из России несет Европе страданияИзвестия09:38В кабмине Польши предсказали страдания Европы из-за российского газаГазета.Ru09:36Представитель кабмина Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газаLenta.ru09:31Представитель польского кабмина Наимский предрек Европе страдания из-за российского газаРИА Новости08:54Представитель правительства Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газаПРАЙМ09:41Показать ещёОценить154Поделиться