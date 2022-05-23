Будьте в Плюсе

Представитель кабмина Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газа

Продолжение импорта российского газа в Европу сулит ей долгие страдания, заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
РИА Новости
Однако другие государства согласились оплачивать газ из России по новым правилам.
Газета.Ru
Как известно, Польша отказалась платить России за газ в рублях и была отключена от поставок энергоносителя.
Царьград
Власти Польши приняли решение разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, подписанное в 1993 году.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Польский политик Наимский: импорт газа из России несет Европе страдания
News.ru10:23
Петр Наимский: Польша готова к зиме без российского газа. Цель рублевого ультиматума – разделить Европу
ИноСМИ06:30
Польский эксперт Наимский: импорт газа из России несет Европе страдания
Известия09:38
В кабмине Польши предсказали страдания Европы из-за российского газа
Газета.Ru09:36
Представитель кабмина Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газа
Lenta.ru09:31
Представитель польского кабмина Наимский предрек Европе страдания из-за российского газа
РИА Новости08:54
Представитель правительства Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газа
ПРАЙМ09:41

Интересное

В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова

В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщается на сайте правительства республики.
РБК10:30

Делегация КНР после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал

Член Палаты представителей США Майкл Макколл от Республиканской партии заявил, что китайская делегация вскоре после выступления президента Владимира Зеленского в Давосе (Швейцария) покинула зал.
Коммерсантъ10:47

Владелец кофеен Starbucks принял решение покинуть российский рынок и закрыть 130 заведений

Американская сеть кофеен Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка, об этом она объявила на своем сайте.
Lenta.ru10:58

Reuters: Латвия, Литва, Эстония и Словакия предложили передать Украине российские активы

По данным Reuters, вопрос о передаче активов России в письме министрам финансов стран-членов объединения подняли Латвия, Литва, Эстония и Словакия.
Lenta.ru10:55

«Известия»: в России McDonald’s сменит название на Mc

В России ресторан McDonald's может сменить название на Mc, об этом рассказали "Известия" со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Газета.Ru05:55

Глава ОВА Луганска Гайдай: чтобы выбить русских из села, придется «положить» армию

ИА SM-News ранее приводило слова советника президента Украины Михаила Подоляка, который назвал в текущей обстановке странными призывы Запада к прекращению огня на Украине.
ИА SM-News07:53

Боеприпасы и красная икра: военкор «Известий» показал бункер главарей «Азова» на «Азовстали»

Трушнин обратил внимание на две детали: стену, очень похожую на ту, напротив которой они записывали обращения, а также банку с красной икрой.
Известия08:15

ВС из РФ и союзные силы начали штурм Лимана

Сообщается, что из Лимана часть украинских подразделений спасается бегством. russ-news.org Вскоре после взятия Красного Лимана ВС России начнут операцию по освобождению Краматорска, пишет издание "Русская Весна".
ИА SM-News09:32

Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

"Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья.
РИА Новости06:36

Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
RT на русском09:32