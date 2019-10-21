Политика

Sostav.ruSostav.ruПредставитель президента заявил, что Telegram в России не запрещен

Песков уточнил, что Telegram задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. Еще осенью 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер на территории РФ за отказ от передачи ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
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с чего всё началось

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.
ТАСС09:27

Подробнее о событии

Песков: Telegram в России не запрещен

Телеканал 360°11:32

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

РБК12:19

Советник Путина заявил, что Telegram в России не запрещен

URA.Ru11:35

Спецпредставитель президента заявил, что Telegram в России не запрещён

RT на русском13:32

Советник Путина по интернету заявил об отсутствии запрета на Telegram в России

Коммерсантъ10:17

Советник президента заявил об отсутствии запрета на Telegram

Rambler News Service10:12

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

ТАСС09:27
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Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

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На Украине потерпел крушение вертолёт

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Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»

Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
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Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Авто

Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
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АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома

Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Агентство Москва 17:12
Армия и оружие

Трамп намерен оставить в Сирии около 200 американских спецназовцев

Соединённые Штаты могут оставить в восточной Сирии около 200 своих военных.
News.ru 06:14
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Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»

В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Футбол

Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

LiveResult.Ru вчера в 01:08
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В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

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Газета.Ru 17:15
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Sportbox.RU 06:35
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В Skoda прокомментировали свое удешевление

Глава бренда поспешил всех успокоить и прокомментировал удешевление марки.
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество

В России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Политика

Жириновский призвал узаконить многоженство в России

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что демографический кризис в РФ можно решить с помощью легализации многоженства.
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Экономика

Россия стала лидером по объему строительства новых ТЦ в Европе

Примерно 1,5 млн кв. м новых торговых площадей уже находятся на этапе строительства.
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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

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Фронтмен Rammstein выпустил клип, снятый нейросетью

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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»

Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
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Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств

Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.
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