Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

с чего всё началось

Песков уточнил, что Telegram задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. Еще осенью 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер на территории РФ за отказ от передачи ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Представитель президента заявил, что Telegram в России не запрещен

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