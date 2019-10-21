Политика
Sostav.ruПредставитель президента заявил, что Telegram в России не запрещен
Песков уточнил, что Telegram задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. Еще осенью 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер на территории РФ за отказ от передачи ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
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с чего всё началось
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.ТАСС09:27
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
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Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
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Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома
Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
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Трамп намерен оставить в Сирии около 200 американских спецназовцев
Соединённые Штаты могут оставить в восточной Сирии около 200 своих военных.
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Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
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Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Футбол
Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков
LiveResult.Ru вчера в 01:08
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей
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В Skoda прокомментировали свое удешевление
Глава бренда поспешил всех успокоить и прокомментировал удешевление марки.
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Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
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Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Политика
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
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Жириновский призвал узаконить многоженство в России
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что демографический кризис в РФ можно решить с помощью легализации многоженства.
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Россия стала лидером по объему строительства новых ТЦ в Европе
Примерно 1,5 млн кв. м новых торговых площадей уже находятся на этапе строительства.
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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
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Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
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Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств
Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.
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