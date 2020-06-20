Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».
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с чего всё началось
Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.StarHit.ruвчера в 15:47
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Политика
Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия
На Украине пытались убить женщину, которую ДНР передала в рамках обмена пленными
Новостной фронт 06:18
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Футбол
«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»
Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
Sport.ru 02:58
Энергетика
Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35
Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель.
ТАСС 05:37
Шоу-бизнес
У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье
У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье Семейная пара стала жертвой мошеннической схемы и может оказаться на улице.
Экспресс газета 06:36
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
REGNUM вчера в 08:20
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Технологии
Китайцы вошли в союз с японцами для разработки печатных OLED-дисплеев
Завод JOLED в Номи Передача китайскому производителю самых передовых в мире технологий печатного производства дисплеев OLED носит завуалированный характер.
3DNews 06:00
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 10:33
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Единоборства
Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия
12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области
В Липецкой области зарегистрировали 12-ю смерть пациента, скончавшегося от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 05:14
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 03:05
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Происшествия
В районе Березняков произошло ДТП
Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
Сахалин.Инфо 04:28
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут штатно.
ФАН 06:02
Шоу-бизнес
Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
От коронавируса умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
От коронавируса в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
МонаВиста вчера в 06:46
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю
Вечерний курьер 04:35