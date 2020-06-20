Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.

с чего всё началось

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».

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