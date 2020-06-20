Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПредставители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Представители актера Михаила Ефремова отказались от идеи заплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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с чего всё началось

«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.
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Адвокат опроверг желание семьи погибшего в ДТП с Ефремовым «заработать»

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«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

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Вечерняя Москва06:36

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Lenta.ru06:13

Представитель Ефремова больше не будет предлагать деньги семье погибшего в ДТП

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Адвокат: Семью погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались подкупить

Царьградвчера в 10:44
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В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Б. Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

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