Происшествия
Lenta.ruПредставители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Представители актера Михаила Ефремова отказались от идеи заплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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с чего всё началось
Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.StarHit.ruвчера в 15:47
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Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
РИА Новости 09:27
Общество
На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы
В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 05:03
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
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В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн
Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Сочи — Ростов 10:1
Нападающий футбольной команды «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче чемпионата России.
News.ru вчера в 14:18
Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Технологии
Консоль PlayStation 5 засняли на производстве
Актуальные Новости 01:28
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Политика
Неужели Маркс был прав?
Б. Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.
Новостной фронт вчера в 04:20
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
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Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:18
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Музыка
BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
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Режиссер Сергеев обвинил Ефремова в избиении женщин
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Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
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Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37