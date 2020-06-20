Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.

с чего всё началось

Представители актера Михаила Ефремова отказались от идеи заплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Политика Путин призвал додавить коронавирус в регионах В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах. 11

Общество На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 48

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Общество Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства. 4

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 895

Футбол Сочи — Ростов 10:1 Нападающий футбольной команды «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче чемпионата России.

Экономика Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости. 16

Футбол «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Неужели Маркс был прав? Б. Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.

Политика Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 19

Общество Состоялся релиз The Last of Us Part II 19 июня в 0:01 мск на PlayStation 4 состоялся российский релиз The Last of Us Part II. 125

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 73