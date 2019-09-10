Политика
ТАССПредставители «Газпрома» в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа
Руководители "Газпрома" посетят 19-20 сентября Кишинев, чтобы обсудить пути снабжения республики газом на случай прекращения транзита голубого топлива через Украину. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в понедельник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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«Если не будет транзита газа через Украину»: Додон озвучил три возможных сценария для Молдовы
КП - Молдовавчера в 14:18
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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РАН обратится в кабмин из-за планов реорганизации научных фондов
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Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
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Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
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Lenta.ru вчера в 19:12
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Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм
Международная команда ученых обнаружила простой механизм, который обезвреживает ВИЧ на молекулярном уровне.
Sibnet Новости 04:13
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
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Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
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СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин
39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
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США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече
Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
ФАН 07:18
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым
В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
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В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
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В Волгодонске тушат пожар на мусорном полигоне
От РСЧС на месте работают 47 человек, задействовано 22 единицы техники, от МЧС - 31 человек, используется 9 единиц техники.
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Футбол
Гол Марио Фернандеса помог сборной России обыграть Казахстан
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на счету защитника Фернандеса, который отличился на 88-й минуте.
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Надежда Савченко стала официально безработной
Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
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Медведев прокомментировал положение России в G8
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Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
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МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
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Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:45