Политика

ТАССТАССПредставители «Газпрома» в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа

Руководители "Газпрома" посетят 19-20 сентября Кишинев, чтобы обсудить пути снабжения республики газом на случай прекращения транзита голубого топлива через Украину. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в понедельник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".
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Представители «Газпрома» в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа

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