Энергетика
ТАССПредставители «Газпрома» в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа
Руководители "Газпрома" посетят 19-20 сентября Кишинев, чтобы обсудить пути снабжения республики газом на случай прекращения транзита голубого топлива через Украину. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в понедельник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
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Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией
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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Футбол
Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.
Вести.Ru 16:40
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Зловещая Нибиру репетирует Судный день – ученые
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
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В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом
Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам.
Аргументы недели 02:11
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Футбол
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).
Чемпионат 17:01
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Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
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Даниил Медведев проиграл в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятисетовый финальный поединок в серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Петербургский дневник 00:22
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Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
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Футбол
Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
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Футбол
Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
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Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
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В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку Фото: vk.com/overheardk71 Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
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Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
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Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
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Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали, когда крейсер «Адмирал Нахимов» сдадут ВМФ
Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-морскому флоту.
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