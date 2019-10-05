Политика

ИзвестияИзвестияПредставители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Зеленский обсудил с главами силовых ведомств разведение войск в Донбассе

Life.ruвчера в 17:52

Представители властей Украины посетят Донбасс, где пройдет разведение войск

РИА Новостивчера в 17:10

Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД разведение войск в Донбассе

ТАССвчера в 15:22

Зеленский обсудил с силовиками разведение войск в Донбассе

Экономика сегоднявчера в 15:55

Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс

News.ruвчера в 16:48

Зеленский может посетить Донбасс, где запланировано разведение войск

РЕН ТВвчера в 16:29

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Известиявчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Кино

Звезда «Ангела» появится в 15 сезоне «Сверхъестественного»

iReactor вчера в 00:57
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли детский сад в Донецке

Подразделения ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив пять домов и здание детсада, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Взгляд.ру 06:49
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

RT на русском 05:43
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика

Доклад премьера Дании вызвал смех в парламенте

После продолжительного смеха на заседании стали обсуждать уже серьёзные темы.
Говорит Москва 03:58
Политика

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Финансы

Экономист назвал самую большую опасность для рубля

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США на мировой арене

США и Россия поменялись ролями в международной политике. Об этом заявила экс-глава МИД Испании Ана Паласио, передает РИА Новости.
BFM.ru 06:50
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия

В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека

Четыре человека погибли после стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури), пишет FOX4 со ссылкой на представителя местной полиции.
РБК 06:48
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
Происшествия

В Чите дети нашли на улице голову расчлененной девушки

В Чите полицейские задержали предполагаемого убийцу 19-летней девушки, который в ночь на воскресенье, 6 октября, расчленил ее труп и выбросил с 12-го этажа 15-этажного дома.
РЕН ТВ 06:05
Происшествия

В Москве задержали «мечтательного» угонщика Maybach

В Москве задержали мойщика машин, который украл из столичного отеля «Ритц-Карлтон» автомобиль Maybach и уехал кататься на нем по городу.
Lenta.ru 05:42
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия

Подросток убил пять человек на австрийском курорте

Известия 05:32
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика

Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Хоккей

Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Московский Комсомолец вчера в 22:47
Происшествия

Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 19:05
Наука

На Байкале нашли окаменелости птицы-бородастика возрастом 16 млн лет

На берегу озера Байкал обнаружены окаменелости тропической птицы "бородастика" возрастом около 16 миллионов лет.
Ugpressa.ru вчера в 10:02
Музыка

Первый за два года концерт «ДДТ» в Петербурге прервали

АБН 06:09
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

REGNUM вчера в 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное