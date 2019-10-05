Политика
ИзвестияПредставители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Кино
Звезда «Ангела» появится в 15 сезоне «Сверхъестественного»
iReactor вчера в 00:57
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли детский сад в Донецке
Подразделения ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив пять домов и здание детсада, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Взгляд.ру 06:49
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
RT на русском 05:43
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Доклад премьера Дании вызвал смех в парламенте
После продолжительного смеха на заседании стали обсуждать уже серьёзные темы.
Говорит Москва 03:58
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Финансы
Экономист назвал самую большую опасность для рубля
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США на мировой арене
США и Россия поменялись ролями в международной политике. Об этом заявила экс-глава МИД Испании Ана Паласио, передает РИА Новости.
BFM.ru 06:50
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека
Четыре человека погибли после стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури), пишет FOX4 со ссылкой на представителя местной полиции.
РБК 06:48
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
Происшествия
В Чите дети нашли на улице голову расчлененной девушки
В Чите полицейские задержали предполагаемого убийцу 19-летней девушки, который в ночь на воскресенье, 6 октября, расчленил ее труп и выбросил с 12-го этажа 15-этажного дома.
РЕН ТВ 06:05
Происшествия
В Москве задержали «мечтательного» угонщика Maybach
В Москве задержали мойщика машин, который украл из столичного отеля «Ритц-Карлтон» автомобиль Maybach и уехал кататься на нем по городу.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 19:05
Наука
На Байкале нашли окаменелости птицы-бородастика возрастом 16 млн лет
На берегу озера Байкал обнаружены окаменелости тропической птицы "бородастика" возрастом около 16 миллионов лет.
Ugpressa.ru вчера в 10:02
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09